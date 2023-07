Ondata di maltempo colpisce il Nord Italia. Oltre 500 chiamate in FVG

(Di giovedì 13 luglio 2023) su Tg. La7.it - Mentre l'è attanagliata in una morsa di caldo una spaventosadiil. In Friuli scoperchia tetti, fa cadere alberi e di ...

Mentre l'Italia è attanagliata in una morsa di caldo una spaventosa tempesta colpisce il Nord. In Friuli scoperchia tetti, fa cadere alberi e infissi, porta via pali dell'elettricità; cominciate piccole evacuazioni di persone a scopo preventivo. La tempesta ha provocato una frana che ha reso instabile alcune strutture.

Ondata di maltempo in Fvg, oltre 500 chiamate di soccorso Agenzia ANSA

Forte vento, tetti scoperchiati, grandine, alberi caduti e molti altri danni. È nuovamente tornato il maltempo e i danni che ha fatto registrare in Friuli e nel Bresciano sono molto alti. Ecco cosa è ...Italia divisa tra temporali al Nord e caldo al Sud. A partire da domenica in arrivo una nuova ondata di caldo in tutta la penisola ...