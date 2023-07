Ondata di maltempo colpisce Friuli Venezia Giulia. Oltre 500 chiamate

(Di giovedì 13 luglio 2023) su Tg. La7.it - Mentre l'Italia è attanagliata in una morsa di caldo una spaventosadiinscoperchia tetti, fa cadere alberi e di infissi, porta via ...

Ondata di maltempo in Fvg, oltre 500 chiamate di soccorso Agenzia ANSA

