Onana | ultima cena a Milano Trattativa ai dettagli per l’addio

(Di giovedì 13 luglio 2023) Andrèè prossimo alall’Inter. Il portiere è andato aquesta sera al Botinero, ristorante di proprietà di Javier Zanetti. L’indiscrezione di Fabrizio Romano. QUASI FATTA – Andrèsi è goduto la suaprobabilmente a. Il portiere è stato ospite del Botinero di Javier Zanetti, il vicepresidente dell’Inter. Secondo Fabrizio Romano lacon il Manchester United è ai. Le parti si aspettano che nelle prossime ore ci possa essere il trasferimento definitivo. Molto vicino il suo addio, questa è la foto della serata. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...

... dopo l'offerta fatta recapitare in Via della Liberazione che si attestava attorno ai 45 senza bonus.allo United: le tempistiche Trattativa che dunque procede spedita, e che potrebbe ...... visto che molto probabilmente Andrésarà ceduto al Manchester United per oltre 50 milioni di euro più bonus. La società nerazzurra si sta guardando intorno, ha sondato diverse piste e l'......da parte del Chelsea all'offerta dei nerazzurri Forti della possibilità di cedere il portiere... Cifra che - se sommata ai 10 milioni di euro spesi per il prestito dell'stagione - porta a ...

Calciomercato Inter, come sostituire André Onana | L'Ultimo Uomo L'Ultimo Uomo

In un tweet di Romano si legge un ulteriore dettaglio sugli ultimi giorni da nerazzurro del portiere camerunense ...Dopo l’addio di Onana, il piano dell’Inter entrerà in azione: nel mirino Trubin dello Shakhtar e Sommer del Bayern Monaco per la porta e il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea. Arrivano conferme ...