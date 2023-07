Onana-Manchester United | Ten Hag vuole averlo entro una data ? SM

(Di giovedì 13 luglio 2023)è al seguito dell’Inter per il ritiro iniziato ad Appiano Gentile ma non resterà per molto: oggi può essere una giornata decisiva per la chiusura dell’affare con il. Ten Hag locon séuna, a riferirlo è SportMediaset.?Andréè ad Appiano Gentile: ha preso parte agli allenamenti con l’Inter ma non resterà per molto. Secondo quanto riferito da SportMediaset, infatti, Ten Hag loin rosa giàquesto fine settimana. Oggi potrebbe perciò essere trovato il punto di incontro decisivo: l’Inter attende l’offerta dale già a 55 milioni di euro si può chiudere.sta per dire addio ai colori ...

Da rifare la batteria dei portieri, dopo gli addii di Handanovic e Cordaz, a cui si aggiungerà presto il trasferimento di AndréalUnited. Ecco come giocherebbe l'Inter , ad oggi, ...In primis Andre, per cui c'è una trattativa ancora in corso colUnited, al netto del desiderio dei tifosi che tratterrebbero il portiere ad Appiano. Giuntoli (LaPresse) - ...51 Nessun passo avanti, nessuna novità. IlUnited non ha ancora presentato all'Inter l'offerta al rialzo per convincere il club nerazzurro a cedere Andrée allora il portiere camerunese è stato convocato per il ritiro che ...

Onana pronto a salutare l'Inter: distanza minima con il Manchester United, spuntano le tempistiche Calciomercato.com

Il portiere dello Shakhtar, che nei giorni scorsi ha "seguito" e "commentato" a modo suo su twitter e instagram i passi della trattativa tra il Manchester United e l'Inter per Onana, oggi ha messo il ...Goalkeeper, Samir Handanovic have severed ties with Serie A giants, Inter Milan after 11 seasons at the club, the Serie A. The Slovenian is now available as ...