Onana-Manchester United | Inter pronta a cedere il portiere in un caso

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilpotrebbe effettuare un rilancio per ilcamerunense dell’, Andre. La situazione. RILANCIO – Queste le parole di Gianluca Di Marzio all’no del proposito podcast “Buongiorno calciomercato“. «La giornata di oggi sarà decisiva per capire se arriverà, come previsto, il rilancio delper. Qualora arrivasse e toccasse i 55 milioni (bonus compresi), l’bbealloe poi si fionderebbe sulla coppia Sommer–Trubin».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Tra i più attesi c'era André, vicino alUnited ma regolarmente presente ad Appiano ; presenti anche i nuovi acquisti Di Gennaro e Bisseck, oltre ad alcuni giovani e giocatori in ...Da rifare la batteria dei portieri, dopo gli addii di Handanovic e Cordaz, a cui si aggiungerà presto il trasferimento di AndréalUnited. Ecco come giocherebbe l'Inter , ad oggi, ...In primis Andre, per cui c'è una trattativa ancora in corso colUnited, al netto del desiderio dei tifosi che tratterrebbero il portiere ad Appiano. Giuntoli (LaPresse) - ...

Onana pronto a salutare l'Inter: distanza minima con il Manchester United, spuntano le tempistiche Calciomercato.com

L'Inter si è ritrovata ad Appiano per ripartire in vista della prossima stagione e anche André Onana si è aggregato al resto dei compagni.Inizia ufficialmente oggi la nuova stagione dell'Inter, la squadra si è riunita ad Appiano Gentile agli ordini di Inzaghi per il primo allenamento del 2023/24. 17 giocatori convocati, in attesa di ave ...