Onana al Manchester United | c’è la data per la chiusura! Ultime ore decisive – Sky

sempre più distante dall'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport in questi minuti, gli ultimi contatti tra le due società sono stati positivi in vista di una possibile chiusura a partire già dalle prossime ore. IN CHIUSURA – Andréal, affare in chiusura. Ci sono stati dei nuovi contatti nella giornata di oggi che hanno dato esito positivo riguardo la cessione del portiere. Proprio venerdì è la giornata decisiva per la possibile chiusura dell'affare. L'offerta giusta dovrebbe essere di circa 55 milioni di euro compresi di bonus. La soluzione sembra veramente vicina, già nelle prossime ventiquattro ore.