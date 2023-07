Onana | abbassate le pretese Meno di 60 milioni per l’Inter – SI

Leggi su inter-news

(Di giovedì 13 luglio 2023) Inter e Manchester United si sono avvicinate in maniera importante per André. Il portiere sta per partire, Alfredo Pedullà spiega su Sportitalia. CESSIONE – Inter e Manchester United hanno avuto una conference call molto positiva intorno alle 19 di questa sera. Il portiere Andrépasserà ai Red Devils per una cifra intorno ai 55o anchetra parte fissa e bonus. Il club nerazzurro ha ceduto alla fine, non si arriverà ai 60 tanto richiesti fino alla fine. La richiesta di ten Hag ha avuto esito positivo, entro il weekend il suo nuovo estremo difensore potrebbe già arrivare.