Omicidio Willy | il legale della famiglia | “Un ragazzo eccezionale | lascia un grande insegnamento Fratelli Bianchi? Irrecuperabili”

(Di giovedì 13 luglio 2023) “diMonteiro non riuscirò mai a dimenticare la dignità, la straordinaria serenità, la dolcezza, la laboriosità. E, che aveva solo 20 anni e lavorava per aiutare launimportante alla collettività, perché è stato un. Tutta l’opinione pubblica ha colto perfettamente ilvalore di. Questo è il messaggio vincente che esce da questo processo“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) da Domenico Marzi,diMonteiro Duarte, il ventunenne di Paliano massacrato di botte il 6 settembre del 2020 ...

Ieri la Corte d'assise d'appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado, che li aveva condannati all'ergastolo, riconoscendo loro le attenuanti generiche per l'diMonteiro ...I DIFENSORI Ma la vicenda giudiziaria dell'diMonteiro Duarte non è ancora chiusa. La prossima e ultima tappa sarà quella della Cassazione alla quale le difese dei fratelli Bianchi e ..., cade l'ergastolo: 24 anni in Appello per i fratelli Bianchi ( clicca qui ). Ponza " Evasione fiscale con il turismo nautico, multe per 25mila euro. Scoperti skipper improvvisati ( ...

Perché per i fratelli Bianchi è caduto l'ergastolo per l'omicidio di Willy e cosa succede adesso Fanpage.it

La corte d’appello riduce la pena agli imputati. Lei dice “abbiamo avuto giustizia, accettiamo la decisione dei giudici”. Se avesse gridato allo scandalo, ...Sono state riconosciute dai giudici le attenuanti generiche. In primo grado erano stati condannati all'ergastolo ...