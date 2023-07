Omicidio Maltesi | le motivazioni | “Fatta a pezzi perché il suo assassino si sentiva usato da lei”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Davide Fontana, il bancario food blogger di 44 anni, uccise la 26enne Carole ne disperse i resti, fatti asi era reso conto che lei “si stava allontanando da lui, scaricandolo”. Sono state pubblicate lecon le quali il Tribunale di Busto Arstizio ha condannato Fontana a 30 anni, escludendo le premeditazioni e salvandolo, quindi, dal carcere a vita . La Procura aveva chiesto l’ergastolo con due anni di isolamento diurno per i reati divolontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. Ma i giudici, dopo una lunga camera di consiglio, non avevano riconosciuto tre delle aggravanti contestate (premeditazione, crudeltà e motivi abietti e futili) mentre hanno riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti. I giochi erotici, il ...

La giovane 'si stava allontanando da lui, scaricandolo' Questo il movente dell'che rimase nascosto per tre mesi, fino alla scoperta del cadavere fatto a pezzi della giovane, mentre Fontana ...... l'uomo che nel gennaio 2022 massacrò la sua ex compagna Carolnel suo appartamento di ... Il movente dell'e per la corte d'assise non può essere considerato abietto o futile in senso ...approfondimentoCarol, Davide Fontana condannato a 30 anni Il movente La 26enne si stava allontanando da lui, scaricandolo per trasferirsi dal figlioletto di 6 anni a Verona. Questo ...

Omicidio Carol Maltesi, ecco perché il killer è stato condannato a 30 anni: "Lei era troppo disinibita" TGCOM

Oggi sono state rese note le motivazioni della sentenza che ha negato l’ergastolo a Davide Fontana, il 44enne food blogger autore del brutale omicidio. L’uomo è stato condannato a 30 anni di carcere, ...Trent'anni e non l'ergastolo per Davide Fontana che uccise la 26enne Carol Maltesi facendone a pezzi il corpo. «Si è reso conto che la giovane e disinibita Carol si era in qualche misura servita di lu ...