Omicidio Lea Garofalo | il manifesto di cordoglio del Comune per il suicidio di uno dei killer Il sindaco | «Davanti alla morte siamo tutti uguali»

(Di giovedì 13 luglio 2023) «IlSimone Saporito e l’Amministrazione comunale partecipano al dolore che ha colpito la famiglia Curcio per la perdita del caro congiunto». È quello che si legge neldeldi Petilia Policastro, in provincia di Crotone, per ladi Rosario Curcio, uno degli assassini della testimone di giustizia Lea. Ilfunebre dell’Amministrazione comunale è uno dei tanti apparsi nei giorni del funerale di Curcio nella frazione di Camellino, ma non è passato inosservato anche perché il, lo stesso di dove era originaria Lea, si costituì parte civile nel processo. Leafu uccisa il 24 novembre 2009, il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato per farne sparire le tracce. Curcio è stato condannato all’ergastolo ...

Petilia Policastro - Un manifesto di vicinanza al dolore della famiglia per la morte di Rosario Curcio, uno degli assassini di Lea Garofalo, che si è suicidato nei giorni scorsi. E' quello che ha fatt ...L'amministrazione comunale fa pubblicare un manifesto funebre. Il sindaco: «Davanti alla morte si è tutti uguali» ...