Omicidio Emanuele Scieri | corte Assise condanna ex caporali a 26 e 18 anni

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Ladidi Pisa hato a 26di reclusione Alessandro Panella e a 18Luigi Zabara, entrambi exdella Folgore, al termine del processo per l'volontario aggravato dai futili motivi dell'allievo paracadutista ventiseienne, trovato morto nella caserma 'Gamerra' di Pisa il 16 agosto 1999, tre giorni dopo il decesso. La sentenza è stata pronunciata oggi pomeriggio dal presidente dellaBeatrice Dani. Prima di ritirarsi in camera di consiglio per emettere il verdetto, laquesta mattina ha ascoltato come testimoni tre donne che erano già state interrogate nel 1999 nel corso delle indagini dopo l'. ...

Quasi 24 anni dopo la morte di Lele Scieri, due ex commilitoni sono stati condannati per omicidio volontario. La sentenza è stata letta alle 16. La Corte d'Assise di ...Per la morte di Emanuele Scieri, la corte d'assise di Pisa ha condannato gli ex caporali della folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara con l'accusa di omicidio volontario in concorso. Scieri, allora ...