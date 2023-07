Oltre un miliardo alla Chiesa cattolica con l’8 per mille | molto meno allo Stato | a chi vanno i contributi nel 2023

(Di giovedì 13 luglio 2023) È diundi euro la cifra destinatasecondo le indicazioni dei contribuenti italiani per l’8 per. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, su41,5 milioni di contribuenti nel 2019, il 40,5% cioè pocodi 17 milioni ha espressamente indicato a chi destinare il proprio 8 perripartito quest’anno. Un terzo dei contribuenti, il 72% di quelli che hanno espresso una scelta, ha scelto la. A seguire c’è locon il 22,6%, parti a 330 milioni di euro. Rispetto ai dati ancora provvisori del 2020 e 2021, c’è una lieve flessione sia per lache rispettivamente era stata scelta dal 70,3% e ...

'Siamo ripartiti a gonfie vele e questo sarà l'anno in cui torneremo a crescere beni ... Non bisogna dimenticare però - aggiunge - che abbiamo appena investito quasi mezzosul Galeazzi,...E in questo caso per quasi il 72% dei casi (il 30% circa sul totale dei contribuenti) ha destinato la propria quota alla Chiesa Cattolica perundi contributi). Segue lo Stato con il ...È diundi euro la cifra destinata alla Chiesa cattolica secondo le indicazioni dei contribuenti italiani per l'8 per mille. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, su41,5 ...

Trafigura, scambio di accuse su “frode del nichel” da oltre mezzo miliardo Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...(Adnkronos) – Il Gruppo San Donato (Gsd), leader della sanità privata in Italia, completa la semplificazione dell’assetto societario avviata 3 anni fa e lancia un nuovo organo consultivo, l’Ethic and ...