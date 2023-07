Oltre 43 gradi ad Atene | acqua gratis all' Acropoli per i turisti

(Di giovedì 13 luglio 2023) Sole implacabile e temperature roventi in Grecia dove il servizio metereologico nazionale ha lanciato la prima allerta per ondata di calore della stagione. Nel weekend sono attese tmeperature fino a ...

Nel weekend sono attese tmeperature fino a 43, fra la fatica dei lavoratori locali e anche dei turisti che in questi mesi affollano non solo le isole, ma pure le città come Atene. All'Acropoli, ...Pnrr, Meloni ottimista sulla terza rata Nella conferenza stampa, durata40 minuti, c'è stato ... "L'approccio dell'Alleanza Atalntica" sull'Ucraina, ha proseguito Meloni, "deve essere a 360, ...Si stringe la morsa del caldo sull'Italia. Dopodomanialla Capitale, allerta anche a Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia e Messina. Aumenta la ... Sabato previsti picchi di 40a Roma e a ...

Caldo africano, sarà una settimana bollente: temperature oltre i 40 gradi, ecco perché il sole diventerà opaco ilmessaggero.it

All'Acropoli, fra i siti più amati e affollati, la Croce Rossa ha organizzato una distribuzione gratuita di acqua, almeno 30mila bottiglie da mezzo litro al giorno.Sale il numero di accessi al pronto soccorso. Attivo un numero verde della Croce rossa dedicato ad anziani soli e persone fragili ...