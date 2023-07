Ocean Viking fermata per un periodo indefinito E l' Ong attacca l' Italia

(Di giovedì 13 luglio 2023) Posizione antitetiche. Lontane anni luce tra loro. Inconciliabili. Sono destinate a sollevare un vespaio di polemiche la nota diffusa pochi minuti fa dall'Ong Sos Mediterranee. La naveè in stato di fermo nel porto di Civitavecchia per "un". Ad annunciarlo è la stessa Ong che l'11 luglio, al suo arrivo al porto assegnato dalle autoritàne per lo sbarco di 57 migranti, è stata sottoposta a un'ispezione di controllo dello Stato di approdo (Port State Control- Psc) "durata 7 ore e condotta dalla Guardia Costiera.Sono in corso discussioni con le parti interessate. L'ispezione ha individuato alcune piccole carenze tecniche e amministrative" spiegano da Sos Med evidenziando che "una di queste carenze richiede un'indagine più approfondita che coinvolga vari attori della ...

La, di Sos Mediterranee, è in stato di fermo nel porto di Civitavecchia per 'un periodo indefinito'. Ad annunciarlo è la stessa Ong che l'11 luglio, al suo arrivo al porto assegnato dalle ...🔊 Ascolta l'articolo Ispezione di controllo e carenze tecniche La nave, operata dall'organizzazione Sos Mediterranee, è stata fermata nel porto di Civitavecchia per un periodo di tempo indefinito. Durante l'arrivo della nave nel porto per lo sbarco di 57 ...Intanto la, di Sos Mediterranee, è in stato di fermo nel porto di Civitavecchia per 'un periodo indefinito'. Le condizioni meteomarine eccellenti favoriscono le partenze dal ...

La nave migranti Ocean Viking è in stato di fermo a Civitavecchia. La Guardia Costiera comunica irregolarità e mancanza di sicurezza.La Ocean Viking, di Sos Mediterranee, è in stato di fermo nel porto di Civitavecchia per “un periodo indefinito”. Ad annunciarlo è la stessa Ong che l’11 luglio, al suo arrivo al porto assegnato dalle ...