Occupazione abusiva di immobili | la tolleranza è follia

(Di giovedì 13 luglio 2023) Quello dell'abusivismo e delle occupazioni di edifici è un problema di vecchia data che ha sempre destato sconcerto e indignazione nell'opinione pubblica. Nonostante le continue segnalazioni e proteste, per anni la situazione è parsa rimanere sotto traccia o comunque non di tale rilievo da muovere la politica a prendere una posizione netta sulla tematica. Di diverso avviso ha dimostrato essere il Governo Meloni; il premier, infatti, già in campagna elettorale aveva annunciato che, in caso di vittoria, avrebbe presentato una proposta di legge che prevedesse lo sgombero delle occupazioni abusive. Il primo passo finalmente c'è stato e lo scorso marzo Tommaso Foti - Fratelli d'Italia - ha depositato alla Camera dei Deputati una proposta di legge che prevede multe e la reclusione per gli occupanti e lo sgombero e la restituzione immediata dell'immobile agli aventi diritto; non da ultimo, ...