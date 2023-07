(Di giovedì 13 luglio 2023)sì. Mentre in Parlamento va avanti l'iter per una legge sull'...

, Toscana e Lazio dicono sì. Mentre in Parlamento va avanti l'iter per una legge sull'...... Luciano Nobili, Marietta Tidei e tutti i consiglieri IV di Lazio e Toscana che sono riusciti a far approvare all'unanimità la mozione a sostegno della pdl sull'. Passo dopo passo, ...'Siamo molto felici che il Consiglio Regionale del Lazio abbia approvato oggi, all'unanimità e con la sottoscrizione di tutti i gruppi politici, la nostra mozione sull''. Lo dichiarano Luciano Nobili e Marietta Tidei, coordinatori e consiglieri regionali di Italia Viva nel Lazio . 'Una questione molto importante che riguarda la vita di centinaia di ...

Oblio oncologico, Toscana e Lazio dicono sì. "Battaglia di civiltà" - Luce Luce

"In qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia ho sottoscritto la mozione a sostegno della legge sul diritto all’oblio oncologico presentata dai colleghi Tidei e Nobili, che è stata approvata all'unan ...«Siamo molto felici che il Consiglio Regionale del Lazio abbia approvato oggi, all’unanimità e con la sottoscrizione di tutti i gruppi politici, la nostra mozione ...