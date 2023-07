Nuoto | Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi | un trono iridato da difendere Chi ha più chance?

(Di giovedì 13 luglio 2023) Sono gli uomini d’oro della nouvelle vague delazzurro. Uno,, primatista mondiale dei 100 dorso, l’altro,, numero uno incontrastato della rana nella passata stagione. Due campioni veri, cresciuti esponenzialmente nelle ultime stagioni dopo aver vinto tutto quello che si poteva a livello giovanile e con una magnifica ossessione che si chiama podio, ma osiamo dire oro, olimpico. Entrambi possono puntare al bisa Fukuoka dopo gli exploit di Budapest ma, come sempre, quando il parterre è globale e si parla di distanze olimpiche, soprattutto a un anno dai Giochi, l’asticella si alza clamorosamente e per restare in vetta bisogna superarsi. I due campioni di cui sopra, però, sono abituati a questa pratica e sono pronti alla sfida. Il più pronto ...

...Dimensioneche agli Eurojunior di Belgrado ha conquistato 5 medaglie, 3 ori e altrettanti titoli europei juniores e 2 argenti . Soddisfazione, felicità, consapevolezza per l'allieva di...... ilin vasca dopo le fatiche delle acque libere, ma la voglia di esserci sempre negli 800 e ... Fra gli altri campioni del mondo azzurri, proveranno a difendere il titolo dei 100 dorso......azzurri tra le corsie della "Marine Messe di Fukuoka" c'è il primatista di 100 dorsoCeccon. ... Neldi fondo Greg sarà affiancato da Domenico Acerenza, mentre tra le donne cerca una ...

Mondiali di nuoto in Giappone ( 14-30 luglio). In palio 76 titoli mondiali. L’Italia punta a pareggiare o migliorare il bottino della precedente edizione (9 ori e 22 medaglie totali, nel nuoto in vasc ...Dal 14 al 30 luglio si svolgeranno in Giappone, a Fukuoka, i Mondiali di Nuoto. Vediamo cosa ci riserva quest’imperdibile appuntamento ...