Nuoto artistico | Mondiali Fukuoka 2023 | Pedotti | Cerruti e Ruggiero aprono la prima giornata

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ci siamo, nella nottata italiana partiranno idiin programma acon le prime prove preliminari dell’. Presso la piscina Marine Messe Hall A laa scendere in vasca sarà la 20enne Susannanel singolo in cui farà il suo esordio iridato tra le grandi dopo essere stampa plurimedagliata europea a livello juniores. In mattinata sarà il turno del duo composto da Lindae Lucrezia, che sarà impegnato nel doppio tecnico sotto gli occhi attenti dei due tecnici Patrizia Giallombardo e Roberta Farinelli. Il duo azzurro ripropone il tecnico dei Giochi Europei con l’inserimento di acune nuove difficoltà. Il titolo della routine è Phoenix, la musica The Phoenix by Stefano Simmaco, la ...

I telecronisti: Riccardo Re con al commento tecnico Cristina Chiusoin acque libere : Luigi Vaccariello con al commento tecnico Cristina Chiuso: Francesca Zambon con al ...Grande assente tra gli azzurri Giorgio Minesini protagonista nel. Infine da non dimenticare la pallanuoto con il Settebello vice campione in carica e il Setterosa. Aprono Linda e ...Ma prima della cerimonia ufficiale, in programma alle ore 13:00 italiane, già nel corso della notte e mattinata avremo diverse gare tracon il solo tecnico maschile e femminile e i ...

Mondiali di Nuoto di Fukuoka 2023: Programma gare, calendario finali e come seguirle in diretta | Mini Guida Olympics

Mondiali di nuoto in Giappone ( 14-30 luglio). In palio 76 titoli mondiali. L’Italia punta a pareggiare o migliorare il bottino della precedente edizione (9 ori e 22 medaglie totali, nel nuoto in vasc ...Ormai l'attesa sta per finire: da domani, venerdì 14 luglio, a sabato 22 si svolgeranno a Fukuoka (Giappone) i Mondiali 2023 di nuoto artistico. Si tratta di una competizione molto importante, che per ...