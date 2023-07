Nove | Fazio-Crozza coppia gol come Mbappè-Haaland E Luciana Littizzetto è una fantastista alla Messi

Palinsesti Warner Bros Discovery: Che tempo che fa con Fabioe Luciana LIttizzetto sulIl, la rete ammiraglia del gruppo che nel primo semestre dell'anno consolida la sua posizione di 9° canale nazionale nelle 24 ore con l'1,8% di share che in ...FABIOSUL: 'QUESTO PASSAGGIO SI POTEVA COMPIERE SEI ANNI FA. GRAZIE DI CUORE' 'Grazie lo voglio dire soprattutto per l'accoglienza che abbiamo ricevuto. La tenacia che hanno avuto in questi anni. ...Come faccio a dire che è alle spalle la mia vita', ha detto, ribadendo: 'Non sentirete mai ... nella nuova stagione del gruppo guidato da Alessandro Araimo , suldebutta anche 'Comedy match'...

Fabio Fazio porta Che tempo che fa su Nove con Littizzetto, stoccata alla Rai: "La libertà è fondamentale" Virgilio Notizie

Palinsesti Warner Bros. Discovery 2023: Fabio Fazio-Littizzetto fiore all'occhiello della nuova stagione tv. L'intervista al General Manager Alessandro Araimo ...Fabio Fazio, dopo l'addio alla Rai, debutta su Nove domenica 15 ottobre alle 19.30 con 'Che tempo che fa' con lo stesso format di sempre: "Non cambia niente. Abbiamo deciso che sarà uguale… Leggi ...