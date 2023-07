“Non dovevate permettervi” Temptation Island | guai per la coppia | hanno scoperto tutto

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 13 luglio 2023) Lei ha pianto lacrime amare sin dall’inizio della sua avventura a2023, Manuel non le aveva detto tutta la verità sul perché l’aveva lasciata ben cinque volte in soli due anni. Ingenua, ancora non aveva capito che tutte quelle volte lui fosse interessato ad altre donne e non si era limitato a chat, ma qualcuna l’ha anche vista, come ha ammesso solo in televisione. Segnalazione su lui e Francesca. In questi giorni è emerso qualcosa che già si sospettava da tempo, riguardo allo show della tentazione. Le coppie che concludono il percorso, a seguito del temibile falò di confronto, una volta tornare a casa non possono darsi uscire, se non per lavorare o vedere gli stretti amici e i parenti, e sopratparlare di2023, fino alla sua fine. Francesca e Manuel ...