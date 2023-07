Niente più ergastolo | pena ridotta per i fratelli Bianchi Le parole della madre di Willy Monteiro Duarte

(Di giovedì 13 luglio 2023) La Corte d’Assise d’Appello non ha confermato l’, ma ha condannato a 24 anni i, Marco e Gabriele, per aver ucciso a calci e pugni il 21ennein una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. I giudici nel processo di secondo grado, oltre alla sentenza per i, hanno anche condannato per concorso in omicidio Mario Pincarelli e Francesco Belleggia rispettivamente a 21 e 23 anni di carcere, come riporta la stampa. I, inizialmente, erano stati condannati all’in primo grado. Vi raccomandiamo... ...

Scopriamo di. Gf Vip 8 , le regole di Pier Silvio Berlusconi. Il Gf Vip 8 è ancora un cantiere ...da fare anche per Justine Mattera , showgirl ed ex moglie di Paolo Limiti, e per la cantante ...La verità la conoscono tutti: "Nelle acque internazionali non possiamopescare - si lamenta ... Nessun ferito, madi nuovo. Cosa facciano le cosiddette guardie costiere libiche per le agenzie ...La sentenza:striscia prima del Tg2. E questo puzza un tantino di censura. Anche a RaiNews ... Perché, appena vedono un direttore non allineato, per diaccusato di essere "meloniano", parte ...