Negoziati a luglio ma la Russia gela le speranze Attacchi su Kiev

(Di giovedì 13 luglio 2023) La svolta per la pace non ci sarà a breve. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un'intervista al quotidiano online Lenta.ru, ha affermato che sono "inattendibili" le informazioni che parlano digià in questo mese diper risolvere la situazione in Ucraina tanto cheed i suoi alleati occidentali si stanno muovendo verso "un'escalation" delle ostilità. "Non abbiamo ricevuto segnali in tal senso. Ci sono tutte le ragioni per credere che queste informazioni siano inattendibili dato il desiderio ostinato die dei suoi tutori occidentali di seguire lungo il percorso dell'escalation delle ostilità", ha detto Lavrov. Dopo il vertice Nato di Vilnius la tensione altissima. L'Occidente, con le sue azioni, crea una "minaccia esistenziale" per la, che si ...

Ucraina, Russia smentisce possibili negoziati a luglio

