Nba | stella dei Lakers LeBron James non si ritira | Non è ancora quel giorno

(Di giovedì 13 luglio 2023) Los Angeles, 13 lug. (Adnkronos) - Ladeinon si ritirerà dalla Nba, almeno non ora. Inla che era una formalità dopo una serie di post sui social media che elogiavano le mosse fuori stagione deiha detto che non aveva finito con l'Nba durante un discorso agli ESPY di Los Angeles. "Non mi interessa quanti altri punti segnerò o cosa posso o non posso fare sul campo", ha detto il capocannoniere di tutti i tempi della Nba durante il suo discorso di accettazione per la migliore prestazione da record. "La vera domanda per me è: 'posso giocare senza imbrogliare questo gioco?' Ilin cui non potrò dare tutto a questo gioco sarà ilin cui avrò finito", ha detto. ...

Michael Jordan , leggenda del basket, è tornato a Capri , dove mancava dal 2018: ladellaè sbarcato dal tender del suo yacht M'Brace ormeggiato a largo dei Faraglioni per godersi la cucina del ristorante Aurora e salutare i proprietari Franco e Mia Aversa. Ai quali ha ...... giocare per gli Stati Uniti' dice quella che poteva diventare ladella Nazionale italiana. ... Banchero giocherà il Mondiale con gli Stati Uniti Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta ...... "Voglio i playoff ed essere un All - Star" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti... tra agente, PR e un videomaker Dopo il benvenuto, ladegli Orlando Magic si è intrattenuto per ...

Basket: Nba, stella dei Lakers LeBron James non si ritira, tornerà ... La Nuova Ferrara

Los Angeles, 13 lug. (Adnkronos) – La stella dei Lakers LeBron James non si ritirerà dalla Nba, almeno non ora. In quella che era una formalità dopo una serie di post sui social media che elogiavano l ...Los Angeles, 13 lug. (Adnkronos) – La stella dei Lakers LeBron James non si ritirerà dalla Nba, almeno non ora. In quella che era una formalità dopo una serie di post sui social media che elogiavano l ...