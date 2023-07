Navi da crociera a Fiumicino | i Tavoli del Porto a Baccini | “Urge un’attenta riflessione per l’impatto sul territorio”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 luglio 2023)– “Con l’inserimento del terminal crociere nel decreto Giubileo (leggi qui), l’iter autorizzativo viene notevolmente compresso, scavalcando il ruolo del Comune nei centri decisionali e facendo venire meno le condizioni perpersul. Questa preoccupazione è stata espressa dai membri del comitato al sindaco, durante l’incontro che si è avuto nelle scorse ore presso la sede comunale”. E’ quanto si legge in una nota a firma del comitato “Idel”, che prosegue: “Per questo motivo è stato chiesto di considerare la possibilità di ricorrere in autotutela, chiedendo lo stralcio del progetto dal decreto, strada che il Sindaco ritiene non percorribile, o di farsi inoltre parte attiva nella ...