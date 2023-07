Naster cresce ancora | acquisita la storica Tappezzeria Calissi di Capriolo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 luglio 2023)non si ferma e dà il benvenuto a. Ed è così che, dopo l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario dell’impresa capofila, ora è la volta di raccontare un nuovo capitolo di vita dell’azienda. Nella giornata di martedì 11 luglio, infatti, è entrata a far parte della famiglia della realtà imprenditoriale di Martinengo, sotto il cappello del marchio di SupremaSea, il marchio legato al lusso, anche ladi, impresa con una storicità notevole, che da più di quarant’anni a questa parte rappresenta un faro, punto di riferimento per il suo mercato di appartenenza, capace di vantare un fatturato di oltre un milione e duecentomila euro. Una crescita costante ente, per un team che allarga nuovamente l’orizzonte, tagliando un nuovo ...