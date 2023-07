Napoli | TWM conferma | “È fatta per Gollini | fissate le visite mediche | i dettagli dell’accordo”

: Zanoli via in prestito, le squadre Come scrive, Udinese e Monza pensano ad Alessandro Zanoli , giovane laterale di proprietà delreduce dal prestito della passata stagione alla ...: Zanoli via in prestito, le squadre Come scrive, Udinese e Monza pensano ad Alessandro Zanoli , giovane laterale di proprietà delreduce dal prestito della passata stagione alla ...

Napoli, TWM conferma: "È fatta per Gollini, fissate le visite mediche: i ... DailyNews 24

Claudio Nassi, operatore di mercato, si è così espresso a TWM su Frattesi: "Per far capire le difficoltà del lavoro, ecco il caso Frattesi. Interessate al centrocampista ...