Napoli | Spalletti sicuro su Osimhen | ' 200 milioni? Non bastano'

... portandosinella testa: " La decisione di stare fermo per dar valore alla mia famiglia mi ... L'uomo della Storia (riscritta di proprio pugno) è Lucianoe mentre a Santa Sofia gli ...... hai reso felici i napoletani, il secondo progetto targato '' ha prodotto molti frutti, poi hai scoperto un gioiello georgiano: Khvicha Kvaratskhelia. Il jolly perfetto per il, lo hai ...Ilha cambiato allenatore (Garcia), è sempre il favorito per lo scudetto 'I partenopei hanno perso anche Kim oltre, e non so cos'altro accadrà. Inter e Milan sono arrivate in fondo ...

In occasione del Premio Sportilia, giunto alla sua 25esima edizione, Luciano Spalletti è tornato a parlare del Napoli con parole cariche di affetto anche dopo l'addio ...L'ex tecnico del Milan ha lungamente parlato del Napoli nel suo articolo per la Gazzetta dello Sport. Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha lungamente parlato del Napoli Campione d'Italia in car ...