Napoli sogna lo scudetto bis

(Di giovedì 13 luglio 2023) È finalmente partita la nuova stagione del, dopo lo storicocentrato da Osimhen e compagni. Il 14 luglio gli azzurri, sotto la guida del nuovo tecnico Rudi Garcia, giungeranno a Dimaro, nella magnifica Val di Sole del Trentino. Sono dunque terminate le meritate vacanze per i calciatori protagonisti di un’annata straordinaria. Non c’è più il tecnico Luciano Spalletti ma l’ossatura della squadra è rimasta pressoché la stessa che ha portato al terzo. Ecco perché i tifosino un clamoroso bis in Italia. D’altronde le principali antagoniste del, al momento non appaiono superiori come rosa. L’unica formazione che sembra poter tenere testa agli azzurri è l’Inter. Un’opinione diffusa che peraltro trova conferma sui siti di calcio scommesse. L’Inter è quotata vincente a 2.50, ...