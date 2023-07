(Di giovedì 13 luglio 2023) Con l'ufficializzazione di Mauro Meluso come nuovo ds, ildelè destinato ad avere delle accelerazioni. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport che, anche in vista dell'inizio dell'attività agonistica degli azzurri, fa il punto su quelli che potrebbero essere i primi movimenti in entrata. Finora si è parlato soprattutto ...

Con l'ufficializzazione di Mauro Meluso come nuovo ds, il mercato delè destinato ad avere delle accelerazioni. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport che, anche in vista dell'inizio dell'attività agonistica degli azzurri, fa il punto su quelli che potrebbero ...Da finalista di Champions e prima avversaria delcampione, stamane anche l'Inter riaccende i motori in vista della nuova stagione. Obiettivo ... fluida finché non sila cessione di Onana ...L'effetto domino cheVlahovic: le ultime indiscrezioni dalla Germania. Fiato sospeso per la JuventusTra le ... Memorizzate le richieste delper Osimhen, infatti, la tentazione Vlahovic per ...

Napoli, si sblocca il mercato: i quattro acquisti in arrivo | Top News Sportevai.it

Prima stagione di Raspadori con la maglia del Napoli ed è subito scudetto. Travolto dalle emozioni, si è raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: L'INCONTRO CON MESSI - "Siamo entrambi tito ...Giacomo Raspadori ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio. Una sorta di lettera scritta proprio dal nazionale italiano che racconta come la sua vita sia cambiata da quando è arrivato a N ...