Napoli | salgono le quotazioni di Kilman | problemi per Itakura e Le Normand

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 13 luglio 2023) Manca solo l’ufficialità , ma Kim Min Jae presto diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Bayern Monaco, super club di massima serie tedesca che pagherà la clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro che ilha inserito nel contratto del giocatore. Gli azzurri stanno continuando il casting per trovare il miglior sostituto possibile del coreano, che in un solo anno all’ombra del Vesuvio ha segnato la storia del club, entrando nei cuori del popolo di. Sono molti i difensori che ildel nuovo direttore sportivo Mauro Meluso starebbe seguendo con molta pressione, per poi trovare le migliori condizioni possibili per portare in Italia uno di questi. Parliamo di Maxdel Wolverhampton, Kodel Borussia Mönchengladbach e Robin Le...