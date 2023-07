Napoli | ragazza picchiata per strada dal fidanzato che fa scappare anche i soccorritori video

(Di giovedì 13 luglio 2023) A, a tarda serata, nella zona collinare, un ragazzo, probabilmente il, picchia violentemente una donna, colpendola con uno schiaffo, la insulta, i due discutono, lei piange, lui insiste. A un certo punto qualcuno interviene per soccorrere lama viene minacciato e cacciato via dall’energumeno, che continua a prendersela con la fidanzata. Nelpubblicato dal deputato campano Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook viene documentato quanto accaduto in via Orazio, nel quartiere Posillipo di. “Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell’ordine – dice Borrelli – . Chi usa la violenza è un essere ignobile, chi lo fa su una donna, su colei che dovrebbe essere la propria compagna di vita, ci disgusta”., ildel ...

