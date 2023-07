Napoli più ‘italiano’ | doppio colpo nazionale in attacco

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilcontinua a sondare il mercato. Nel mirino degli azzurri sono finiti due giocatori nel giro dellaitaliana La priorità adesso consisterà nel prendere adeguati sostituti di Tanguy Ndombele (non riscattato dal Tottenham) e di Kim Min-jae in procinto di sbarcare al Bayern Monaco, che verserà nelle casse azzurre circa 58 milioni. Il, poi, procederà di rimessa e si attiverà per regalare al tecnico Rudi Garcia innesti di qualità soltanto nel caso in cui dovesse concretizzarsi il divorzio con qualche top player della rosa azzurra. Ad avere un futuro tutto da scrivere, ad esempio, è Hirving Lozano legato ai Campioni d’Italia fino al 2024. La trattativa riguardante il rinnovo del contratto è scattata da ormai diverso tempo, ma i contatti andati in scena non si sono rivelati sufficienti per avvicinare le parti. La ...