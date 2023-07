Napoli Oppini sullo scudetto | ” Gli azzurri non hanno trionfato non perchè un rendimento inarrivabile”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 13 luglio 2023) A sole 24 ore dalla partenza per il ritiro in quel di Dimaro, dove ilcampione d’Italia si ritroverà con tutti gli elementi, quelli cheguidato glinella stagione 2022 /2023 verso il terzo tricolore della sua storia dopo ben 33 anni. Nelle giornata di domani 14 luglio sarà una buona occasione per conoscere il nuovo tecnico Rudi Garcia, per cominciare a comprendere sia il metodo di lavoro dell’allenatore ex Roma, ma anche per entrare nella giusta sintonia con il neo mister e capire tutti gli schemi di gioco dell’ex Marsiglia. Rudi Garciasulla prossima stagione: ” L’Inter è la più forte del torneo con gli” In una intervista ai microfoni di 7 gold, emittente storica della TV ,l’opinionista tifoso della Juventus Franceso ...