Napoli, l'albergo a Dimaro dove alloggerà la squadra per il ritiro: il video esclusivo Corriere dello Sport

Ecco la location in cui soggiornerà la squadra azzurra, lo Sport Hotel Rosatti, il luogo accoglierà il club partenopeo (video dall'inviato Fabio Mandarini) ...Tutti pazzi per Perr Schuurs in Inghilterra, difensore olandese accostato anche al Napoli come sostituto di Kim Min-jae.