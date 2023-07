Napoli | l’agente del classe 2003 svela l’interesse degli azzurri!

Notiziecalcio .di Pape Diop, Gerald Sagoe , ha rilasciato un'intervista esclusiva a TMW per parlare del suo assistito e non solo. Pape Diop -, intervistaCalcioNapoli24.it è ...Daichi Kamada (27 anni ad agosto) sembrava ad un passo dal Milan, poi'affare è sfumato, ora è libero, a zero, è svincolato, e ilha ricominciato a sondare il terreno con il suo, ...Le storie cambiano dalla sera alla sera e'addio della MM dalla Milano rossonera ha modificato qualcosa, se non tutto, ma intanto ilha ricominciato a sondare il terreno con il suo, ...

Napoli, torna in auge Kamada a centrocampo: ricontattato l'agente, ostacolo diritti d'immagine TUTTO mercato WEB