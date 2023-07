Napoli | incendio in stabilimento a Sant’Antonio Abate- Video

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Unè divampato all'interno di unoa Sant'Antonio, in provincia di. Lointeressato è quello dell'azienda conserviera 'La Torrente'. Sul posto, in via Paludicella, sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento dell', e i Carabinieri. Una nuvola nera ha coperto il centro cittadino. Ancora incerte le cause del rogo che sarebbe divampato nel deposito dell’azienda. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Un incendio è divampato all'interno di uno stabilimento a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Lo stabilimento interessato è quello dell'azienda conserviera 'La Torrente'. Sul posto, in via Paludicella, sono intervenuti i Vigili del fuoco. Un incendio di grandi dimensioni in corso a Sant'Antonio Abate, comune in provincia di Napoli. Il rogo di grande entità si sta consumando all'interno dello stabilimento conserviero "La Torrente" in via Paludicella.

Nella tarda mattina sono divampate le fiamme che hanno sprigionato una nube di fumo nero sul vicino centro abitato