Napoli | incendio in stabilimento a Sant' Antonio Abate | video

(Di giovedì 13 luglio 2023) Un terribileè divampato all'interno di uno, "La Torrente", a, in provincia di. Sul posto, in via Paludicella 3, sono intervenuti 6 squadre dei Vigili del fuoco, con rinforzi giunti dai comandi di Salerno, Avellino e Caserta. Una nuvola nera ha coperto il centro cittadino. Le cause al momento sono ancora sconosciute, e non si hanno notizie di feriti o intossicati. Sono stati evacuati per precauzione i residenti delle abitazioni vicine. Le autorità hanno difficoltà a domare il rogo. Secondo le fonti, loproduce pomodori e ad innescare l’sarebbero stati dei fuochi d’artificio sparati all’uscita di casa di uno sposo diretto in chiesa.