Napoli | il fuoco divora la Venere degli stracci

(Di giovedì 13 luglio 2023) Intorno alle 5.30 laè andata a. Si tratta di una delle versioni dell’opera che Michelangelo Pistoletto ideò per la prima volta nel 1967. Quella completamente first appeared on il manifesto.

...un colpo di arma daad Ercolano. Il ferimento è avvenuto in via Panto, la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Il 25enne è stato trasportato all'Ospedale del Mare di... giallo per Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Milano,, Palermo, ... soprattutto tra Comasco e Varesotto, si sono verificati forti temporali e i vigili delsono ...Fatti, ala Venere degli stracci di Pistoletto Il capolavoro dell'arte povera che ha immaginato alla fine degli anni Sessanta, dopo essersi portato a casa una scultura da giardino per ...

Napoli, un incendio distrugge la "Venere degli stracci". Il sindaco: «C'era una gara sui social» Open

Città (Italia) L’opera di Michelangelo Pistoletto in piazza del Municipio alle 10 già non esisteva più, ma non è stata una sfida social fra ragazzi. Fermato un 32enne senza fissa dimora, per reato di ...Città (Italia) Parla l'artista che ha visto andare a fuoco la sua «Venere», un'opera iconica che vide la luce per la prima volta nel 1967. «Il mio è un lavoro che si espone, come si espone un essere u ...