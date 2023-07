Napoli | definito accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Gollini | l’affare può arrivare fino a 7 5 mln di euro

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, hacon Antonio Percassi, presidente del, ilin azzurro di Pierluigi, il quale ritornerà in Campania dopo il prestito semestrale. Il portiere ha infatti convinto la dirigenza azzurra che punterà su di lui per una stagione intera. Come successo nella precedente stagione, si alternerà con L'articolo

Il club brianzolo hal'acquisto di Valentin Carboni, trequartista in arrivo in prestito ... Il primo nome sulla lista di Sarri è quello di Piotr Zielinski, centrocampista delsu cui però ...... ma di certo nella due giorni che il Pd ha organizzato a- venerdì e sabato - contro il ... Una sorta di metodo Landini, come lo abbiamosu queste pagine, rivisitato in chiave ...'Una piccola mattinata propagandistica che non serve a nulla': così Vincenzo De Luca hala due giorni organizzata dal Pd contro l'autonomia differenziata avenerdì 14 e sabato 15 luglio. Il governatore campano non sarà presente, il suo nome non compare nel programma dell'...

Napoli, definito accordo con l'Atalanta per il trasferimento di Gollini: l ... DailyNews 24

La SSC Napoli ha definito il primo acquisto della nuova stagione. Come annunciato nella giornata di ieri da SKY e confermato oggi da Tuttomercatoweb.com, ...Dopo l'arrivo di Mauro Meluso, che sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli, iniziano a sbloccarsi le prime trattative di mercato.