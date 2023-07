Napoli | concreto l’interesse di ADL per Kilman

(Di giovedì 13 luglio 2023) Aurelio De Laurentiis sembrerebbe fare sul serio per Maximilian, detto Max,. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente delpotrebbe fare la follia di investire gran parte della clausola di Kim. Fino ad ora si è spinto verso i 35 milioni, ma non basta. Follie per“Lui è il L'articolo

A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Alessandro ... quasi una cosa bizzarra, adesso si capisce che il progetto èe realistico. ...Non ho registrato nulla diper il momento. Siamo ancora a luglio, ma al momento davvero non c'è nulla. Ad oggi la realtà è che sarà uno dei perni del PSV. Bergwijn può ricoprire diverse ...Oggi ilè stato più pratico e: non è stato la squadra brillante e spumeggiante della prima metà di stagione, il fraseggio infatti è stato più lento e la squadra ha mantenuto un ...

Napoli su Karlsson: interesse concreto per l'esterno dell'AZ Goal.com

In Campania, in casa Pd, la tensione è alle stelle. Da un lato c'è il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con un folto e agguerrito gruppo di sostenitori e forte del 69,4% ottenuto alle region ...Il futuro di Lozano sembra sempre più lontano dal Napoli, De Laurentiis aspetta offerte, l'Arabia Saudita tenta il messicano con il Chivas sullo sfondo ...