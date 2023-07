Naomi Osaka è diventata mamma | il nome della figlia è dolcissimo

(Di giovedì 13 luglio 2023) La stella del tennise il rapper Cordae Amari Dunston, in arte Cordae, sono diventati genitori per la prima voltapiccola Shai. La splendida notizia è stata diffusa da una fonte vicina alla coppia al magazine People: “Stanno entrambe bene”, si legge tra le paginerivista in merito allo stato di salute dell’atleta e. La voce di Doomsday, inoltre, nel corso dell’ultimo concerto in Canada, aveva rivelato al pubblico ilprimogenita, Shai che, secondo Nameberry, significa ‘dono, regalo’ ed è di origini ebraiche. La vincitrice del Grande Slam, nel gennaio del 2023, aveva annunciato per la prima volta l’iniziogravidanza, pubblicando delle immagini ecografiche sui social: “Non vedo l’ora ...

Tennis News Breviè diventata mamma. La tennista, che aveva annunciato gravidanza e sesso del nascituro attraverso i social, ha preferito tenere per sé la nascita della sua prima figlia. La notizia è ...La tennista giapponese ha dato il benvenuto alla figlia avuta dal fidanzato Cordae Dopo la recente lieta notizia di Barty , la WTA abbraccia un'altra neomamma: la venticinquenne giapponese, anche lei ex numero 1 al mondo e vincitrice di quattro tornei del Grande Slam, ha dato alla luce una bambina , come ha annunciato la rivista statunitense People in esclusiva.aveva ...è una mamma. L'ex tennista numero uno del mondo e il compagno, il rapper Cordae, hanno dato il benvenuto ad una bambina di nome Shai pochi giorni fa in quel di Los Angeles. La tennista ...

Naomi Osaka è diventata mamma Ubitennis

Naomi Osaka e Cordae Amari Dunston sono diventati genitori per la prima volta: 'Stanno entrambe bene', ha confermato una fonte a People.Fiocco rosa per Naomi Osaka che nella giornata odierna è diventata mamma di una splendida bimba. L’annuncio è stato dato in anteprima dalla rivista americana “People”. La tennista nipponica, ex numero ...