My Home My Destiny | spoiler sulle prossime puntate della serie tv

Nella puntata di Mymyin onda il 14 luglio 2023 , alle ore 15.40 su Canale5 , Zeynep sarà molto in difficoltà e la colpa sarà di suo padre adottivo. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che ...MyMytorna domani, venerdì 14 luglio 2023 , alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già ...

My Home My Destiny, anticipazioni trama 12 luglio: Zeynep non può sposare Faruk! Movieplayer

Scopri tutto quello che bisogna sapere su My Home My Destiny, gli spoiler dei nuovi episodi in onda su Canale 5!Le nuove linee guida imposte da Pier Silvio Berlusconi mostrano un bel cambio di rotta in Mediaset. Ma le serie tv e fiction restano le protagoniste di Mediaset perchè fanno “intascare” ottimi ascolti ...