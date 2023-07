My Home My Destiny | anticipazioni trama 14 luglio | Zeynep cacciata di casa!

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ecco ledelladi MyMy, che tornerà venerdì 142023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5. MyMytorna domani, venerdì 142023, alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già co-protagonista di DayDreamer al fianco di Can Yaman -, la nuova soap turca ci farà compagnia per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì. MyMy: riassunto della puntata del 13Dopo tanta insistenza, Mehdi eaccettano di incontrarsi. Nonostante si trovino reciprocamente interessanti, la ragazza resta ferma sulle sue posizioni: ...

MyMytorna domani, venerdì 14 luglio 2023 , alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già ...ARTICOLO PRECEDENTE Anticipazioni MyMy: la puntata di oggi 13 luglio ARTICOLO SUCCESSIVO Satellite europeo 'Aeolus' in caduta sulla Terra: ecco dove cadrà Ultime notizie Attualità ...Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di MyMysta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it . Anticipazioni MyMy ...

My Home My Destiny, anticipazioni trama 12 luglio: Zeynep non può sposare Faruk! Movieplayer

La nuova soap opera turca My home my destiny va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:45 e su Mediaset Infinity sia on demand che in replica. Il pubblico Mediaset sembra app ...Venerdì 14 luglio 2023 su Canale 5 va in onda la prima puntata della serie turca My Home My Destiny: tutte le anticipazioni sulla trama.