Mutui | Visco | “Pausa aumento tassi entro l’anno”

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – ”Una volta che abbiamo raggiunto un livello corretto (deid’interesse ndr) bisognerà mantenere quel livello per un po’ di tempo. Non credo siamo molto lontani da dove occorrerà mantenerlo” e ”sicuramente” sarà prima della fine del. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia, Ignazio, parlando a Sky tg24 della politica monetaria della Bce. Dopo la politica economica espansiva negli anni scorsi ”abbiamo fatto salire idi 4 punti percentuali, che è molto ma è ancora un livello che confrontato con l’inflazione attuale dadi interesse reali negativi”, ricorda il governatore. ”Confrontato con un’inflazione attesa in discesa è restrittivo e noi manterremo questa restrizione, per un po’ fino va quando non ci sarà un ritorno alla stabilità dei prezzi. Troppo? ...

Il debito delle famiglie in Italia è ... Ci sono misure in corso che aiuteranno i più bisognosi

Il governatore di Banca d’Italia: «Bisogna lavorare per disegnare meglio il fondo per le crisi bancarie». I mutui «Chi ha scelto il tasso variabile doveva conoscerne i rischi, serve più informazione» ...Il governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco, ospite in televisione ha parlato delle nuove azioni di politica monetaria per il futuro ...