Mutui a tasso variabile | la Campania è la regione che li preferisce meno

... " non c'è un problema sistemico " e di stabilità finanziaria derivante dall' aumento dei tassi e delle rate suivariabili delle famiglie, anche perché "solo un terzo deiè a...Inoltre, sottolinea il governatore, coloro che hanno preso unfisso dicono: ''Ma come Aiutiamo quelli che hanno un variabile e hanno già guadagnato, perchè è più basso delal quale mi ...... oggi si troverebbe a pagare una rata di circa 816 euro, vale a dire il 60% in piu' rispetto a quella iniziale (514 euro), con un(Tan) passato da 0,67%, a 4,83%. Com - Pan 13 - 07 - 23 09:55:...

L'aumento dei tassi dei mutui ha toccato il 4,58% a maggio: Bankitalia segnala un aumento delle insolvenze. Analisi della situazione mutui.Intervista del governatore della Banca d'Italia a Sky Tg 24: bisogna essere prudenti e pazienti, perché gli effetti della politica monetaria si ...