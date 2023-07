Museo Caruso | mercoledì la conferenza stampa con il ministro Sangiuliano

... riconoscimento consegnato da Enzo Ghigo, presidente delNazionale del Cinema di Torino. ... Schillaci ha tre pezzi omaggiando anche Lucio Dalla interpretandoprima di essere premiata dal ...... Santino Cardamone, Anima Mundi, Domenico Scordamaglia, Liccia, Renato, Francesco Coriale, ... merchandising "Wonderful Sila Festival" e l'imperdibile mostra delCasa Mia Martini, in ...... Domenico Scordamaglia, Liccia, Renato, Francesco Coriale, Antheo, Dharma, Dj Keyel . In ... imperdibile la mostra delCasa Mia Martini che proporrà un'esposizione originale ed inedita.

Museo Caruso, mercoledì la conferenza stampa con il ministro ... Il Denaro

Il ritorno della grande musica con un evento pensato in esclusiva per il Museo del Rock di Catanzaro. Venerdì 14 luglio, alle ore 19, “Il n’y a plus rien” renderà un doveroso tributo di Carmine ...Il ritorno della grande musica con un evento pensato in esclusiva per il Museo del Rock di Catanzaro . Venerdì 14 luglio, alle ore 19:00 , “Il n’y a plus rien” renderà un doveroso tributo di Carmine ...