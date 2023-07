Muore a 18 anni precipitando per 10 metri dopo il cedimento del tetto

Alessio Rigozzo, morto a 40nello schianto con lo scooter: lavorava ai Musei Vaticani, lascia una bimba di 6Nonostante lo choc, Alberto Fagotti, vicepresidente della Poliservice, e un ......il 12 maggio 2007 da una costola dell'Associazione che porta lo stesso nome e che da oltre 65... 42enne piacentinodavanti agli occhi dei familiari Aggredisce la compagna incinta, lei fugge ...Lecco, fulmine colpisce quattro persone: gravi due ragazzini di 16, forse si erano riparati sotto un albero Lo zio del giovane ha una ditta che stava svolgendo lavori di saldatura nello ...

Incidente Sant'Arsenio (Salerno): auto contro pulmino, muore a 27 ... Tag24

Dieci anni fa moriva Cory Monteith, l'attore si era fatto amare interpretando il ruolo di Finn Hudson nella serie televisiva di grande successo Glee. L'attrice Lea Michele, che con lui ha condiviso ...Mamma incinta al nono mese muore in un incidente stradale. Lutto cittadino a Sassano in occasione dei funerali di Francesca Calandriello, la 27enne morta con la sua bimba in grembo in un incidente str ...