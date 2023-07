Multa Antitrust a Tim e Dazn per intesa sui diritti tv della Serie A

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – L'ha sanzionato Tim eper l'suitv del campionato di calcio diA 2021-2024. L’Autorità garanteconcorrenza e del mercato comunica la conclusione dell'istruttoria relativa ad alcune clausole dell’accordo fra le due società relativo alla trasmissione delle partite del campionato di calcio diA nel triennio 2021-2024. In base ai ricavi derivanti alle due società dalla commercializzazione deitelevisivi per la stagione 2021-2022, l’Autorità ha sanzionato Tim per 760.776,82 euro eper 7.240.250,84 euro. L'ricorda che, per il triennio 2021-2024, a seguitogara indetta dalla lega calcio nel 2021, il titolare dei ...

L'ricorda che, per il triennio 2021 - 2024, a seguito della gara indetta dalla Lega Calcio nel 2021, il titolare dei diritti tv è Dazn. I motivi della sanzione Secondo l'Autorità l'accordo,...L'ricorda che, per il triennio 2021 - 2024, a seguito della gara indetta dalla lega calcio nel 2021, il titolare dei diritti tv è Dazn. Secondo l'Autorità l'accordo, che prevedeva l'...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato per 7 milioni DAZN e per 76 mila euro Tim. Le due aziende, secondo l'authority, si sono accordate sui diritti tv del campionato di calcio ...

Multa Antitrust a Tim e Dazn per intesa sui diritti calcio - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(Adnkronos) – L’Antitrust ha sanzionato Tim e Dazn per l’intesa sui diritti tv del campionato di calcio di serie A 2021-2024. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica la conclusione ...Per i diritti della serie A del triennio 2021-2024, Tim multata per 760.776,82 euro, Dazn per oltre 7 milioni. Nel mirino l’accordo di esclusiva a favore di Tim, le clausole contestate sono state in v ...