Movimento 5 Stelle | Rita Sciscio a capo del gruppo territoriale cittadino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFinita l’assemblea deldeldi Avellino, l’attivistaè stata eletta rappresentante del. Ex assessore al Comune di Avellino nella breve esperienza del governoguidato dal sindaco Vincenzo Ciampi, l’architettoè stata candidata nella lista pentastellata anche alle ultime amministrative risultato non eletta. Lo stesso era accaduto nel 2018, ma poi fu ripesacata dall’allora “padrino” del M5s, l’ex Sottosegretario Carlo Sibilia, come membro della giunta. Nel tempo Sibilia si è totalmente staccato dall’azione dei pentastellati locali che, invece,m guidati da Ciampi intanto diventato consigliere regionale, hanno ...