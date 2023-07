Morte di Emanuele Scieri | Il parà fu ucciso | condannati due ex caporali

(Di giovedì 13 luglio 2023) I giudici della corte d'assise di Pisa hanno condannato per omicidio volontario in concorso gli exdella Folgore, Alessandro Panella e Luigi Zabara, rispettivamente a 26 anni e 18, per ladi, ilsiracusano di leva trovato cadavere nella caserma Gamerra il 16...

La morte di Emanuele Scieri, a Pisa condannati due ex caporali RaiNews

